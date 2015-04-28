Керри: предложение Вашингтона Москве о сокращении ядерного оружия остается в силе

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Предложение продолжать процесс ядерного разоружения, выдвинутое президентом США Бараком Обамой в адрес России в июне 2013, по-прежнему актуально. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Джон Керри в ходе своего выступления в Нью-Йорке на Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ) поставил США и Россию на путь сокращения ядерных запасов до самого низкого уровня со времен Эйзенхауэра и Хрущева. Его реализация продвигается хорошо, все идет по графику", - сказал Керри. Он напомнил, что Обама "заявил о нашей (США) готовности приступить к переговорам о дальнейших сокращениях" ядерных вооружений еще на треть. "Наше предложение по-прежнему актуально, мы призываем россиян присоединиться к нему", - добавил глава госдепартамента.

При этом Керри заверил, что США "сокращали и будут сокращать" свои арсеналы. "К сентябрю 2014 года количество ядерных вооружений у нас сократились до 4 тыс 17, на 85%", - сообщил Керри, заметив, что "в последние 20 лет мы демонтировали 10 тыс 215 ядерных боеголовок, многие из них были ликвидированы, остальных ждет то же самое".