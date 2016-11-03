Керри надеется посетить Филиппины до окончания своей службы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри надеется посетить Филиппины в ближайшие месяцы до окончания своей работы на посту главы американской дипломатии.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая на церемонии назначения нового посла США в эту страну.

"Я очень надеюсь посетить эту страну (Филиппины) до окончания моего срока работы на посту госсекретаря", — сказал Керри.

"США продолжают высоко ценить тесные отношения с этой страной. Мы продолжим взаимодействие для продвижения мира, стабильности и взаимного процветания в АТР", — отметил госсекретарь США.

Отношения между США и Филиппинами носят напряженный характер после резонансных высказываний нового президента этой страны Родриго Дутерте в адрес США. Вашингтон при этом заявляет, что нацелен на тесное сотрудничество с правительством Филиппин.