Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Казахстана и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом в субботу сообщила официальная республиканская газета "Казахстанская правда".

Протокол подписан в Нью-Йорке 21 сентября 2017 года. Им дополняются пункты пропусков для коммерческого железнодорожного транзита специального груза и сопровождающего персонала - это порты Актау и Курык.