Катар потратит 180 млн долларов на гуманитарные проекты в секторе Газа

Катар потратит 180 миллионов долларов на гуманитарные проекты в секторе Газа, построит полевой госпиталь и будет снабжать топливом местную электростанцию до конца 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава катарского комитета по восстановлению Газы посол Мухаммед аль-Имади.

"Средства в размере 180 миллионов долларов из выделенного Катаром гранта пойдут на гуманитарные проекты в секторе Газа и поддержку ее энергетического сектора в координации с организациями ООН. Катар построит полевой госпиталь на границе с северной частью сектора Газа на площади в 40 дунам (четыре гектара) для поддержки местного здравоохранения. Контракт по обеспечению топливом электростанции в Газе будет продлен до конца года", - отметил аль-Имади.

По его словам, Катар намерен финансово поддержать 161 проект в рамках плана по улучшению подачи электричества в секторе, а также продолжит в течение полугода ежемесячно выплачивать пособия нуждающимся семьям.