Катар подписал контракт на покупку военных вертолетов на 3 миллиарда евро

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Катар подписал договор с консорциумом NHI, в который входит итальянская государственная компания Leonardo, на поставку 28 военных вертолетов NH90.

Совокупная сумма контракта 3 миллиарда евро, cообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Договор был подписан 14 марта в ходе международной военно-морской выставки DIMDEX.

Поставки этих вертолетов в Катар должны начаться в 2021 году.

В публикации отмечается, что данный контракт – крупнейший в истории Leonardo.

В консорциум NHI, помимо Leonardo, входят Airbus и Fokker.