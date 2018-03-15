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    Катар подписал контракт на покупку военных вертолетов на 3 миллиарда евро

    Поставки этих вертолетов в Катар должны начаться в 2021 году

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Катар подписал договор с консорциумом NHI, в который входит итальянская государственная компания Leonardo, на поставку 28 военных вертолетов NH90. 

    Совокупная сумма контракта 3 миллиарда евро, cообщает Report cо ссылкой на Reuters. 

    Договор был подписан 14 марта в ходе международной военно-морской выставки DIMDEX.

    Поставки этих вертолетов в Катар должны начаться в 2021 году.

    В публикации отмечается, что данный контракт – крупнейший в истории Leonardo.

    В консорциум NHI, помимо Leonardo, входят Airbus и Fokker.

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