Катар купил жизни 76 человек за 1 миллиард долларов у террористов

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Катар вынужден был заплатить террористам выкуп в размере 1 миллиарда долларов за спасение жизней 26 членов королевской семьи и 50 других заложников, которых экстремисты захватили в Южном Ираке.

Как передает Report, американское издание Financial Times выяснило, что часть этих денег пошла спецслужбам Ирана.

Ранее выплаты Дохи вызвали подозрения в том, что власть финансирует террористов.

Восемь арабских государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, так как заподозрили власти страны в финансовой и логистической поддержке террористов.