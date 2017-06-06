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    Катар купил жизни 76 человек за 1 миллиард долларов у террористов

    Доха была вынуждена пойти на сделку с террористами в целях обеспечения безопасности королевской семьи© Courtesy İmage

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Катар вынужден был заплатить террористам выкуп в размере 1 миллиарда долларов за спасение жизней 26 членов королевской семьи и 50 других заложников, которых экстремисты захватили в Южном Ираке.

    Как передает Report, американское издание Financial Times выяснило, что часть этих денег пошла спецслужбам Ирана.

    Ранее выплаты Дохи вызвали подозрения в том, что власть финансирует террористов.

    Восемь арабских государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, так как заподозрили власти страны в финансовой и логистической поддержке террористов. 

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