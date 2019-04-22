Кандидат правящей партии лидирует на выборах президента Северной Македонии

Кандидат в президенты Северной Македонии от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Стево Пендаровски обгоняет выдвиженца крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордану Силяновска-Давкову.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).

На пост президента претендуют финалист прошлых выборов, кандидат от правящего СДСМ Стево Пендаровски, кандидат от некогда правящей, а сейчас оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ преподаватель и юрист Гордана Силяновска-Давкова и кандидат от двух албанских партий, экс-посол Македонии в Евросоюзе Блерим Река.

"По результатам обработки 56,88% бюллетеней Пендаровски получает 45,51%, Силяновска-Давкова - 41,28%, Река - 11,76% голосов", - сообщил ГИК.

В случае если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, 5 мая состоится второй тур голосования.

Выборы президента Северной Македонии проходили в воскресенье, 21 апреля, с 7:00 по местному времени до 19:00, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 480 участках.

До 18:30 проголосовали 39,71% избирателей, на несколько процентов меньше, чем на выборах 2014 года.