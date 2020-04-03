​Канада выводит часть военных из Ирака и Украины

Министерство национальной обороны Канады распорядилось вывести часть канадских военнослужащих, задействованных в различных миссиях в Ираке и на Украине, из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом 2 апреля сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, большая часть из 200 канадских военных инструкторов, дислоцированных в Западной Украине, вернется домой. Инструкторы, размещенные в Ираке, частично будут передислоцированы на канадскую авиабазу в Кувейте. Точных данных о численности перемещенных военных нет. Высокопоставленный чиновник Минобороны пояснил телеканалу, что такие действия ведомства связаны с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке находятся порядка 800 канадских военнослужащих, 500 из которых дислоцированы в Ираке в рамках миссии военных инструкторов НАТО, командование которой до ноября 2020 года поручено Канаде.