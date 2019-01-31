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    Канада вдвое сократила дипмиссию на Кубе из-за загадочной болезни

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Канадские власти отзывают половину дипломатов из своего кубинского посольства, передает Report cо ссылкой на  Associated Press.

    В МИД Канады объяснили, что пошли на такой шаг из-за того, что их дипломаты жалуются на "загадочные" проблем со здоровьем.

    С начала 2017 уже у четырнадцатого дипломата диагностировали различные симптомы, которые не указывают ни на какую конкретную болезнь.

    Отмечается, что из канадского посольства в Гаване уедут восемь дипломатов из 16.

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