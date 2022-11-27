Канада усилит борьбу с иностранным вмешательством

Канаде следует усилить борьбу с иностранным вмешательством.
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"Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним", - заявила она, добавив, что на эти цели Канада потратит 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллионов долларов США - ред.).
Выделенные средства направят, в том числе, на усиление работы разведывательных служб.
"Отдельное внимание нужно уделить борьбе с "онлайн-вмешательствами", в том числе противодействию дезинформации", - подчеркнула министр.