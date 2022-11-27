Канада усилит борьбу с иностранным вмешательством

Канаде следует усилить борьбу с иностранным вмешательством.

Канаде следует усилить борьбу с иностранным вмешательством.

Как передает Report , об этом заявила министр иностранных дел страны Мелони Жоли в интервью Global News.

"Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним", - заявила она, добавив, что на эти цели Канада потратит 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллионов долларов США - ред.).

Выделенные средства направят, в том числе, на усиление работы разведывательных служб.

"Отдельное внимание нужно уделить борьбе с "онлайн-вмешательствами", в том числе противодействию дезинформации", - подчеркнула министр.