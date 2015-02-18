​В провинциях Канады из-за рекордных снегопадов закрыты школы и часть дорог

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В атлантических провинциях Канады - Новой Шотландии, Острове принца Эдуарда и Нью-Брансуике - из-за рекордных снегопадов закрыты все школы, а также многие государственные учреждения и частные магазины, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили во вторник местные СМИ, с воскресенья в провинциях в среднем выпало уже более 60 см снега. При этом в столице Острова принца Эдуарда городе Шарлоттаун установлен абсолютный рекорд по числу осадков, выпавших в течение одного, пусть и продолжительного, снегопада - 86,6 см. Снегоуборочная техника не справляется с расчисткой улиц, поэтому власти региона обратились к местным жителям по возможности помочь в уборке своих городов.

Снегопады также серьезно нарушили авиасообщение - в воздушных гаванях региона отменены и задержаны сотни авиарейсов. Кроме того, непогода стала причиной отключения электроэнергии в более чем 8 тыс. домохозяйств.

В настоящее время интенсивность осадков значительно уменьшилась.