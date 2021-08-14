Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана

Канадские власти намерены принять 20 тыс граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения "Талибан".

Канадские власти намерены принять 20 тыс граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны.

"В то время как "Талибан" захватывает все больше территорий в Афганистане, жизнь все большего числа афганцев находится под угрозой, многие уже бежали из страны. Для помощи в условиях нарастающего гуманитарного кризиса министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс афганцев, которым угрожает "Талибан", - говорится в сообщении. Помимо этого в Канаде будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.