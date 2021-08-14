О нас
Report Georgia
Аудио новости

Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана

Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана Канадские власти намерены принять 20 тыс граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения "Талибан".
Другие страны
14 августа 2021 г. 08:22
Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана

Канадские власти намерены принять 20 тыс граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны.

"В то время как "Талибан" захватывает все больше территорий в Афганистане, жизнь все большего числа афганцев находится под угрозой, многие уже бежали из страны. Для помощи в условиях нарастающего гуманитарного кризиса министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс афганцев, которым угрожает "Талибан", - говорится в сообщении. Помимо этого в Канаде будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kanada Əfqanıstandan 20 min qaçqını qəbul etməyə hazırdır

Самое важное

В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
13 августа 2021 г. 16:08
Танковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
ВидеоТанковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
13 августа 2021 г. 14:06
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
13 августа 2021 г. 12:24
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
13 августа 2021 г. 12:07
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
13 августа 2021 г. 11:26
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
ФотоСилы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
12 августа 2021 г. 17:33
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
12 августа 2021 г. 17:14
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
12 августа 2021 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi