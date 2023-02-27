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Канада добавила 12 человек в список антииранских санкций

Канада добавила 12 человек в список антииранских санкций Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 18:45
Канада добавила 12 человек в список антииранских санкций

Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении канадского МИД.

Новые фигуранты связаны с нарушением прав человека в Иране. Их должности не уточняются, им будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

Канада на фоне протестов в Иране внесла в санкционный список десятки физических и юридических лиц, в том числе военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил).

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Версия на азербайджанском языке Kanada İrana qarşı sanksiyalar siyahısına 12 nəfəri əlavə edib

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