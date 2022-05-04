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Кабмин Франции: Инаугурация Макрона пройдет 7 мая

Кабмин Франции: Инаугурация Макрона пройдет 7 мая Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эмманюэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 мая.
Другие страны
4 мая 2022 г. 16:39
Кабмин Франции: Инаугурация Макрона пройдет 7 мая
Эммануэль Макрон

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эмманюэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Церемония вступления Эмманюэля Макрона в должность президента в рамках его второго мандата пройдет, как анонсировали в Елисейском дворце, в эту субботу", - сказал Атталь на правительственном брифинге в среду.

Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.

Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.

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