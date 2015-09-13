Кабмин Австрии проведет экстренное заседание после разговора канцлера с Меркель

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Австрийское правительство созовет экстренное заседание после заявления канцлера ФРГ о планах германского правительства по введению приграничного контроля за мигрантами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Заседание пройдет сегодня вечером, планируется, что в нем примет участие канцлер страны Вернер Файман, вице-канцлер Райнхольд Миттерленер, а также министры внутренних и иностранных дел и глава минобороны страны.

Отмечается, что контроль за мигрантами будет проводится с учетом стран, которые уже «начали в том или ином виде процесс сближения с Евросоюзом».

Ранее сообщалось, что ФРГ установит контроль за мигрантами в приграничной зоне.