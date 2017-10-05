К российско-саудовским переговорам подготовлены контракты на 3 млрд долларов в сфере военно-технического сотрудничества

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ К начинающимся cегодня российско-саудовским переговорам на высшем уровне российская сторона по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) подготовила пакет контрактов на сумму около 3 млрд долларов. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, "работающие в сфере ВТС".

По их данным, "подразумевается, в том числе, поставка нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

"Сегодня подписание контрактов не запланировано, но если по итогам встречи президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда будут достигнуты необходимые договоренности, могут начаться предконтрактные переговоры", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву с государственным визитом.