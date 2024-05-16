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Йозеф Храбина: Нападение на Роберта Фицо привело к поляризации словацкого общества

Йозеф Храбина: Нападение на Роберта Фицо привело к поляризации словацкого общества Не похоже, что атака на премьер-министра Словакии Роберта Фицо была скоординирована, произошедшее накануне покушение больше напоминает одиночную акцию.
Другие страны
16 мая 2024 г. 13:14
Йозеф Храбина: Нападение на Роберта Фицо привело к поляризации словацкого общества

Не похоже, что атака на премьер-министра Словакии Роберта Фицо была скоординирована, произошедшее накануне покушение больше напоминает одиночную акцию.

Об этом Report заявил словацкий политолог Йозеф Храбина.

"Пока не похоже, что атака была спланирована группой лиц, это больше похоже на стрелка-одиночку, который отказывается принимать правительство. Возможно позже станут известны новые детали, и мы можем узнать, что атака была спланирована, но пока такой информации нет. Мне кажется, что произошедшее однозначно будет способствовать поляризации общества", - сказал Храбина.

По его словам, об этом свидетельствуют комментарии некоторых парламентариев.

"Это определенно будет способствовать еще большей эскалации, и приведет к проявлению некоторого политического насилия", - считает Храбина.

В то же время, политолог отметил, что данная ситуация не принесет выгоду ни одной из сторон.

"Стрельба в Фицо только укрепит его политическую позицию и сделает из него мученика", - считает Храбина.

Отметим, что покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.

Премьера Словакии вертолетом транспортировали в больницу, он был прооперирован. Операция длилась 5 часов.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyalı politoloq: Baş nazirə hücum cəmiyyətdə qütbləşməyə səbəb olacaq
Версия на английском языке Josef Hrabina: Attack on Robert Fico would contribute to polarization of Slovak society

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