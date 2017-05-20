Йеменские мятежники заявили, что сбили истребитель саудовских ВВС

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы), выступающее против президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, заявило, что сбило истребитель ВВС Саудовской Аравии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя хуситов.

По его информации, был сбит истребитель F-16 американского производства. "Ансар Аллах" не уточнило, что стало с экипажем и в какой йеменской провинции произошел инцидент.

Комментариев саудовских военных по данному поводу пока не поступало.