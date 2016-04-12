Трое подозреваемых в убийстве медсестер в военном госпитале Петербурга задержаны

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Трое подозреваемых в убийстве медсестер в военном госпитале в Петербурге задержаны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в силовых структурах города.

"Все трое пациентов психиатрического отделения окружного военного госпиталя в Санкт-Петербурге, включая и зачинщика-контрактника внутренних войск, подозреваемые в убийстве двух медсестер, задержаны и переданы правоохранительным органам", - сказал собеседник.

По данным следствия, в ночь на вторник трое пациентов, проходивших лечение в психиатрическом отделении, убили двух медицинских сестер, после чего скрылись. По подозрению в их убийстве в розыск были объявлены трое военнослужащих: Давид Зиганшин, контрактник Нацгвардии Александр Томский и курсант Военно-космической академии Степан Доценко.

По информации источника Интерфакса в правоохранительных органах Петербурга, двум подозреваемым ранее были поставлены диагнозы "невротическая реакция" и "невротическое состояние", третьему - "психопатия".