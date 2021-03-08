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Известен первый иностранный лидер, которого Байден примет в Белом доме

Известен первый иностранный лидер, которого Байден примет в Белом доме Президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле текущего года
Другие страны
8 марта 2021 г. 05:48
Известен первый иностранный лидер, которого Байден примет в Белом доме
Ёсихидэ Суга и Джо Байден

Президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле текущего года.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Таким образом, глава японского правительства станет первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. При этом, по его данным, переговоры могут с апреля сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением нового коронавируса. Портал отмечает, что встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса, а также стать первой в череде визитов в США иностранных лидеров. Белый дом отказался комментировать информацию о возможном саммите лидеров двух стран.

Ранее Байден уже провел двустороннюю встречу в дистанционном формате с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Глава Белого дома планирует также встретиться в ближайшее время в таком же формате с лидерами Австралии, Индии и Японии.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenin Ağ Evdə qəbul edəcəyi ilk xarici lider məlum olub

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