Израильский министр алии и интеграции уходит в отставку вслед за Либерманом

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Израильский министр алии и интеграции, член партии "Наш дом Израиль" Софа Ландвер подала прошение об увольнении вслед за лидером партии Авигдором Либерманом, объявившим об отставке с поста министра обороны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Фракция партии "Наш дом Израиль" (НДИ) в кнессете, поддержав главу партии в его решении покинуть правительство, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию.

Пресс-секретарь министра Людмила Лагуш сообщила, что Софа Ландвер вслед за лидером НДИ также заявила о намерении отказаться от министерского портфеля.

Согласно процедуре, в течение 48 часов заявление министра об уходе с должности должно выступить в силу.

Напомним, что ранее израильский министр обороны Авигдор Либерман объявил о своей отставке "из-за несогласия с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа" и сообщил, что его партия "Наш дом Израиль" выходит из правящей парламентской коалиции.