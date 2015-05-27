Израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газа

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ ВВС Израиля нанесли ночью серию ударов по сектору Газа. Как сообщило информационное агентство Маан, авианалеты были совершены на расположения "палестинского сопротивления", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Во вторник вечером юг Израиля подвергся ракетному обстрелу из прибрежного палестинского анклава. По данным израильских СМИ, по меньшей мере одна выпущенная из Газы ракета разорвалась на открытой местности в окрестностях крупного города Ашдод. О пострадавших и разрушениях сообщений не поступало.

Между тем, по сведениям палестинских СМИ, по еврейскому государству было выпущено около пяти реактивных снарядов, однако ни один из них не причинил вреда, разорвавшись в пустынной местности. Вслед за этим контролирующее сектор движение ХАМАС приступило к эвакуации своего личного состава с позиций в ожидании ответного удара.