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Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа

Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 02:35
Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа

Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой — призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию палестинского радикального движения.

Израильский премьер обратил внимание, что страна продолжит "справедливую войну", чтобы уничтожить ХАМАС и достичь других военных целей.

Напомним, что США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

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