Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа

Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН.

Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН.

Как сообщает Report , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой — призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию палестинского радикального движения.

Израильский премьер обратил внимание, что страна продолжит "справедливую войну", чтобы уничтожить ХАМАС и достичь других военных целей.

Напомним, что США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.