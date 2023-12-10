Израиль поддержал позицию США в СБ ООН по сектору Газа

Я очень ценю правильную позицию, которую заняли США в Совете Безопасности ООН.
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По его словам, другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой — призывать к прекращению войны, которая предотвратит ликвидацию палестинского радикального движения.
Израильский премьер обратил внимание, что страна продолжит "справедливую войну", чтобы уничтожить ХАМАС и достичь других военных целей.
Напомним, что США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.