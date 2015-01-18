Израиль отвергает решение МУС начать проверку ситуации в Палестине

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал абсурдным и неправомерным решение Международного уголовного суда провести предварительное изучение ситуации на палестинских территориях на предмет наличия оснований для расследования преступлений, которые могли быть там совершены.

О запуске процедуры, названной "предварительным изучением ситуации в Палестине", в пятницу объявила прокурор Фату Бенсуда на основании ратификации палестинцами Римского статута МУС и их заявления о признании юрисдикции суда в отношении преступлений, якобы совершенных на "оккупированной палестинской территории с 13 июня 2014 года".

В оговоренный временной промежуток попадает, в частности, израильская операция против боевиков сектора Газа, где за 50 дней погибли свыше 2,1 тысячи палестинцев. Жертвами летней кампании стали также больше 70 израильтян.

Нетаньяху настаивает на том, что гаагские прокуроры не имели законных оснований принимать к производству заявление палестинской стороны, поскольку та, по его словам, не обладает государственностью, передает со ссылкой на Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Израиль отвергает абсурдное решение прокурора МУС. Абсурдно то, что МУС игнорирует международное право и соглашения, в соответствии с которыми у палестинцев нет государства и получить его они могут только посредством прямых переговоров с Израилем. Правила МУС ясны: нет государства - нет статуса - нет дела", - сказал он, повторив довод, который ранее озвучила администрация США.

"Решение МУС выглядит еще более нелепым с учетом того, что Израиль легитимным образом защищается от палестинских террористов, которые регулярно совершают множество военных преступлений. Они преднамеренно выпускают тысячи ракет по нашему гражданскому населению, прячась за спинами мирных палестинцев, которых они используют в качестве живого щита", - продолжил Нетаньяху.