Израиль отказался прекратить строительство в Восточном Иерусалиме

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Израиль никогда не откажется от планов по строительству поселений в Восточном Иерусалиме. Как сообщает Agence France-Presse, об этом заявил министр иностранных дел страны Авигдор Либерман на встрече со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы не примем никаких ограничений по строительству в еврейских кварталах восточной части Иерусалима», — заявил Либерман, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Глава израильского МИД также подчеркнул, что руководство страны никогда не согласится с тем, что эту деятельность Израиля называют поселенческой.

Несколько дней назад Израиль одобрил план строительства 200 домов в районе Рамот. Руководство Палестины пока никак не отреагировало на эти заявления, однако в Вашингтоне резко раскритиковали действия Израиля. В США напомнили об однозначности своей позиции по этому вопросу и предупредили, что строительство поселений усугубит и так непростую ситуацию в регионе.

В конце октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также распорядился построить более тысячи домов в Восточном Иерусалиме.

Израиль занял Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1980 году власти страны приняли закон об Иерусалиме — «единой и неделимой столице» еврейского государства. В то же время международное сообщество считает, что территории Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан были оккупированы и не признает легитимным размещение на них еврейских поселений.