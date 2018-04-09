Израиль отказался комментировать удар по авиабазе в Сирии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Представитель военного ведомства Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4 в провинции Хомс, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы это не комментируем", - заявил агентству представитель пресс-службы ведомства.

Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс.

По данным телеканала "Аль-Маядин", израильский разведывательный самолет находился в небе во время ракетного удара по сирийской авиабазе на востоке провинции Хомс.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли 14 военных, еще несколько получили ранения.