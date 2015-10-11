Израиль объявил мобилизацию полицейских резервистов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил мобилизацию сотен полицейских резервистов из-за роста насилия между израильтянами и палестинцами.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что они начнут службу в воскресенье, чтобы восстановить порядок в Иерусалиме и по всей стране, сообщил Нетаньяху.

В субботу израильская полиция застрелила двух палестинских юношей во время столкновений недалеко от границы с сектором Газа. По словам медиков, погибшим палестинцам было 12 и 15 лет.

Полиция сообщает, что еще два человека были застрелены после того, как ранили нескольких израильтян в Иерусалиме.

Госсекретарь США Джон Керри провел отдельные телефонные беседы с Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с ростом насилия.

Столкновения между палестинцами и израильтянами участились в последние недели. В минувшее воскресенье полиция Израиля ограничила для палестинцев доступ в Старый город Иерусалима, где находится, в частности, священная для мусульман мечеть Аль-Акса.