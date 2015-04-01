Президент Нигерии пообещал продолжить борьбу с группировкой "Боко харам"

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Избранный президент Нигерии Мухаммаду Бухари пообещал продолжить борьбу с боевиками радикальной группировки "Боко харам". С соответствующим заявлением, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,он выступил в среду в столице страны Абудже.

"Хочу заверить вас, что "Боко харам" испытает на себе всю силу нашей общей воли и решимости избавить нацию от террора, и восстановить мир. Мы не пожалеем для этого усилий", - сказал он.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) стремится создать на северо-востоке Нигерии исламский халифат и ввести нормы шариата (исламского права). Против группировки, регулярно совершающей нападение на мирных жителей и похищающей детей, выступили региональные силы, включающие военнослужащих Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада.

По данным ООН, с начала 2014 года в трех штатах на северо-востоке Нигерии - Адамава, Борно и Йобе - в результате нападений боевиков этой террористической группировки погибли более 7,3 тыс. человек. При этом только в этом году жизни лишились около 1 тыс. человек.

В настоящее время правительственные войска Нигерии проводят на северо-востоке страны масштабную операцию по ликвидации баз "Боко харам".