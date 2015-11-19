Избран новый Верховный комиссар ООН по делам беженцев

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Делегаты 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предложению Генерального секретаря избрали Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди из Италии. Как сообщает Report, он заменит на этом посту Антонью Гутерриша из Португалии.

Филиппо Гранди избран на пятилетний период, начинающийся 1 января 2016 года и заканчивающийся 31 декабря 2020 года.

С 2010 по 2014 годы Филиппо Гранди был главой Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Он также работал в представительствах ООН в Афганистане, Судане, Сирии, Ираке, в Кении, Либерии, Демократической Республике Конго и Йемене.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - одно из крупнейших учреждений системы ООН. Его сотрудники работают в 115 странах мира. Управление было создано в 1950 году и с тех пор дважды становилось лауреатом Нобелевской премии мира.