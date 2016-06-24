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    ​Избиратели Гибралтара, Ньюкасла и Оркнейских островов проголосовали против Brexit

    Сторонники сохранения членства Соединенного Королевства в составе ЕС лидируют с показателем 57,3%голосов

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Избиратели Гибралтара, Ньюкасла и Оркнейских островов проголосовали на референдуме против выхода Великобритании из состава Евросоюза. Как передает Report, oб этом свидетельствуют результаты окончательной обработки бюллетеней на этих избирательных территориях.

    Они стали первыми тремя из 382 округов, где подсчет уже завершен. Таким образом, на данный момент сторонники сохранения членства Соединенного Королевства в составе ЕС лидируют с показателем 57,3%, евроскептики набирают 42,7% голосов.

    Ранее опросы общественного мнения, опубликованные сразу по закрытию участков, показали, что большинство избирателей выступили против "брекзита".

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