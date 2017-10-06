Из-за тропического шторма Нэйт в Центральной Америке погибли 22 человека

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Из-за тропического шторма «Нэйт» в государствах Центральной Америки погибли 22 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, на данный момент центр шторма находится в 40 милях (около 64 километрах) от Гондураса.

По данным властей, из-за дождей и наводнений, вызванных ураганом, по меньшей мере 15 человек погибли в Никарагуа и семеро — в Коста-Рике.

Шторм может достичь южных американских штатов в ближайшие выходные.