Из Лос-Анджелеса выводят силы Национальной гвардии США

Подразделения Национальной гвардии США начали выводить из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KTLA.

Силы гвардии были введены в этот 10-миллионный мегаполис ровно неделю назад на фоне беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Военные охраняли здание мэрии и помогали полиции контролировать безопасность на продолжающихся массовых акциях. С приходом Национальной гвардии они перешли в мирное русло.

С 31 мая по 4 июня в Лос-Анджелесе также действовал комендантский час, но в четверг мэр города Эрик Гарсетти заявил, что не будет продлевать его действие, так как протесты больше не сопровождаются беспорядками.