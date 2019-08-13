​Итальянский астронавт даст концерт из космоса

Астронавт из Италии Лука Пармитано станет первым "космическим диджеем": он выступит перед любителями электронной музыки с земной орбиты.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

Концерт состоится во вторник, 13 августа, в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition перед музыкальными фанатами на Ибице. Как уточняется, астронавт будет выступать из модуля Columbus на Международной космической станции (МКС).

"Здесь он (Пармитано) дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур", - говорится в сообщении ЕКА.

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля на космическом корабле "Союз МС-13" вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это уже второй полет итальянца в космос.