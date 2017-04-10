Италия созывает специальное расширенное заседание G7 по Сирии

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано созвал специальное расширенное заседание по Сирии с участием глав МИД Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Катара в рамках министерской встречи "Группы семи", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Заседание состоится завтра утром, где, кроме глав МИД стран "семерки" (США, Канады, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии), также примут участие министры стран ближневосточного региона.

Встреча "семерки" начинается в городе Лукка, и, как ожидается, тема сирийского урегулирования станет центральной в ее работе.

В связи с проведением заседания итальянские власти на севере области Тоскана предприняли особые меры безопасности.