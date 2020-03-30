​Италия продлит карантин после 3 апреля

Италия продлит введённые три недели назад меры по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

"Естественно, мы ещё нуждаемся в этих мерах. Мы бы совершили трагическую ошибку, если бы подумали о том, чтобы их прекратить", - заявил он в воскресенье вечером в эфире телеканала Rai 2.

“Сегодня мы находимся ещё в центре этого кризиса. Нельзя снижать бдительность, нельзя строить иллюзии. Срок действия мер истекает 3 апреля и я могу сказать, что они совершенно точно будут продлены", - сказал Сперанца.

По его словам, в понедельник пройдёт заседание научного комитета при правительстве, который даст оценку эффективности нынешнего режима карантина.

"Нужно ещё делать жертвы, нам требуется ещё больше времени", - сказал министр.