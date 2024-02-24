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Италия подписала с Украиной соглашение о безопасности

Италия подписала с Украиной соглашение о безопасности Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 22:07
Италия подписала с Украиной соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Мелони уточнила, что документ "рассчитан на 10 лет и является наиболее полным, объемом 15-20 страниц, и важным соглашением, подписанным со страной, которая не входит в НАТО".

Она не раскрыла детали, но отметила, что соглашение подразумевает военную поддержку, а также "укрепление взаимодействия в случае новой атаки".

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