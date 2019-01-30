Италия намерена вывести свой контингент из Афганистана

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Италии Элизабетта Трента объявила о намерении вывести итальянский контингент из Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы там 17 лет, потеряли погибшими 54 человек, потратили 7 миллиардов евро, наш вклад оказался заметным, но сейчас ситуация развивается, стороны идут к соглашению, и, надеюсь, достигнут его, и мы как страна имеем это в виду", - заявила Э.Трента.

В Афганистане на сегодня находятся 900 военнослужащих из Италии, их возвращение может занять около года.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Кабул попытается сократить присутствие иностранных войск в Афганистане до нуля.