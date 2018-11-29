Итальянца задержали после попытки взять в заложники 20 человек

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Около 20 человек ненадолго оказались в заложниках у мужчины, ворвавшегося в государственное учреждение в городе Фьюджи (итальянская столичная область Лацио).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает итальянский телеканал Rainews24.

Молодой человек обезврежен и задержан прибывшими силами правопорядка.