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    Итальянца задержали после попытки взять в заложники 20 человек

    © AP Photo / Luca Bruno

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Около 20 человек ненадолго оказались в заложниках у мужчины, ворвавшегося в государственное учреждение в городе Фьюджи (итальянская столичная область Лацио).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает  итальянский телеканал Rainews24.

    Молодой человек обезврежен и задержан прибывшими силами правопорядка. 

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