ISW: РФ могла организовать "атаку" на Кремль, чтобы добиться более широкой мобилизации

Россия могла самостоятельно организовать атаки БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести до внутренней аудитории о необходимости ведения войны против Украины, а также с целью создания условий для более широкой социальной мобилизации.

Россия могла самостоятельно организовать атаки БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести до внутренней аудитории о необходимости ведения войны против Украины, а также с целью создания условий для более широкой социальной мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В публикации подчеркивается, что несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы.

Российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей своих ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли "пробить" несколько эшелонов противовоздушной обороны и взорваться или быть сбитыми прямо над Кремлем.

Аналитики считают, что снимки с геолокацией от января 2023 года показывают, что российские власти размещают зенитные ракетные комплексы "Панцирь" недалеко от Москвы, чтобы создать ПВО вокруг города.

В ISW считают, что немедленная, скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение специально было подготовлено.