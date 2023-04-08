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ISW: Кремль попытается навязать свои условия, чтобы вынудить Украину к переговорам

ISW: Кремль попытается навязать свои условия, чтобы вынудить Украину к переговорам Российская Федерация попытается активизировать давление, чтобы вынудить Украину к переговорам.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 09:55
ISW: Кремль попытается навязать свои условия, чтобы вынудить Украину к переговорам

Российская Федерация попытается активизировать давление, чтобы вынудить Украину к переговорам.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Анкару сообщил, что Россия не отказывается от переговоров, если они будут учитывать "законные" интересы Москвы.

По мнению аналитиков, такую риторику Россия озвучила не просто так:

"Опасения по поводу потери новых оккупированных территорий в Украине во время ожидаемого предстоящего украинского контрнаступления могут побудить Кремль активизировать текущую информационную операцию, направленную на то, чтобы заставить Запад предложить Украине пойти на уступки и принудить к переговорам на более выгодных для России условиях", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ISW: “Kreml Ukraynanı danışıqlara məcbur etmək üçün öz şərtlərini diqtə etməyə çalışacaq”

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