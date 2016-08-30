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    Источник в аппарате президента Узбекистана не подтвердил его смерть

    Его состояние медики оценивают как стабильное

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Источник в аппарате президента Узбекистана Ислама Каримова не подтвердил сообщения о его смерти.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», он отметил, что состоянии главы государства, перенесшего инсульт, стабильно.

    Источник, близкий к руководству республики сообщил «Интерфаксу», что «его состояние медики оценивают как стабильное».

    В посольстве России в Узбекистане заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Каримова.

    Ранее агентство «Фергана» сообщило, что Ислам Каримов умер на 79-м году жизни от кровоизлияния в мозг.

    Также смерть президента Каримова «Газете.Ru» подтвердил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, сославшись на источники в стране.

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