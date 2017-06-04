Испанская береговая охрана спасла в Средиземном море 173 мигрантов

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Испанская береговая охрана спасла в Средиземном море более 170 мигрантов, которые пытались добраться до Европы с севера Африки.

Как передает Report, об этом сообщает Служба спасения на море.

Марокканские власти сообщили испанской стороне, что судно с нелегальными мигрантами находится в районе моря Альборан (самая западная часть Средиземного моря, расположенная непосредственно перед Гибралтарским проливом). Затем стало известно, что в этом же районе находятся еще четыре судна с мигрантами.

В общей сложности на лодках находились 173 человека, все они доставлены в порты Альмерии и Мотриль (автономное сообщество Андалусия).