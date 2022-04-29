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Испания отправила 200 тонн военных грузов Украине

Испания отправила 200 тонн военных грузов Украине Испанское правительство в пятницу объявило, что отправленные Мадридом 200 тонн военных грузов для Украины перевозят сейчас к месту назначения.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 20:31
Испания отправила 200 тонн военных грузов Украине

Испанское правительство в пятницу объявило, что отправленные Мадридом 200 тонн военных грузов для Украины перевозят сейчас к месту назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Минобороны Испании сообщило, что судно "Исабель" доставило ранее эти грузы в Польшу. Судно прибыло в порт Гдыни, где военное оборудование выгрузили для дальнейшей перевозки на 700 км до базы материально-технического снабжения в Украине.

Среди грузов - 30 грузовиков, несколько специальных тяжелых транспортных средств и 10 машин поменьше.

О выделении этой помощи объявил на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Киев. Он подчеркивал, что это самая большая партия грузов, передаваемых Испанией Украине.

До этого Мадрид выделял Украине 1 370 противотанковых гранатометов, 700 тыс. пулеметных патронов, санитарную бронемашину, медицинские материалы.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Ukraynaya 200 ton hərbi yük göndərib

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