Испания обвинила Израиль в гибели испанского миротворца в Ливане

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти Испании заявили, что в результате израильских обстрелов на юге Ливана был убит испанский миротворец и призвали ООН инициировать расследование происшествия, передает Report со ссылкой на Daily Mail.

Совет Безопасности ООН осудил смерть испанского капрала в результате ранений, полученных в ходе перестрелки сил Израиля и боевиков "Хезболлы" на границе Ливана.

"Это произошло из-за эскалации насилия в регионе, ответственность за нее несет Израиль", — заявил посол Испании.