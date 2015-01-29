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    Испания обвинила Израиль в гибели испанского миротворца в Ливане

    Это произошло из-за эскалации насилия в регионе, ответственность за нее несет Израиль

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти Испании заявили, что в результате израильских обстрелов на юге Ливана был убит испанский миротворец и призвали ООН инициировать расследование происшествия, передает Report со ссылкой на Daily Mail.

    Совет Безопасности ООН осудил смерть испанского капрала в результате ранений, полученных в ходе перестрелки сил Израиля и боевиков "Хезболлы" на границе Ливана.

    "Это произошло из-за эскалации насилия в регионе, ответственность за нее несет Израиль", — заявил посол Испании.

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