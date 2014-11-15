​Испания готова признать Палестинское государство

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Испания может признать Палестинское государство, не дожидаясь предварительного соглашения между Израилем и палестинской национальной администрацией.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, выступая в парламенте страны.

Министр отметил, что решение о признании будет принято в случае, если Испания сочтет, что этот шаг будет способствовать продвижению палестино-израильских переговоров, либо если станет очевидным, что никакого продвижения нет.

Вместе с тем глава испанского МИДа признал, что палестинское государство может быть жизнеспособным только при достижении соглашения с Израилем, так как необходимо решение ряда ключевых вопросов, таких как определение границ, статус Иерусалима и право на возвращение палестинских беженцев.