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    ​Испания готова признать Палестинское государство

    Об этом заявил министр иностранных дел Испании

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Испания может признать Палестинское государство, не дожидаясь предварительного соглашения между Израилем и палестинской национальной администрацией.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, выступая в парламенте страны.

    Министр отметил, что решение о признании будет принято в случае, если Испания сочтет, что этот шаг будет способствовать продвижению палестино-израильских переговоров, либо если станет очевидным, что никакого продвижения нет.

    Вместе с тем глава испанского МИДа признал, что палестинское государство может быть жизнеспособным только при достижении соглашения с Израилем, так как необходимо решение ряда ключевых вопросов, таких как определение границ, статус Иерусалима и право на возвращение палестинских беженцев.

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