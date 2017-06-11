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    Иранская разведка: главарь боевиков, совершивших атаки в Тегеране, был убит

    В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43© Foto: "AP"

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Иранская разведка сообщила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Tasnim.

    Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов.

    Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек.

    В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

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