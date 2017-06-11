Иранская разведка: главарь боевиков, совершивших атаки в Тегеране, был убит

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Иранская разведка сообщила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Tasnim.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов.

Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек.

В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.