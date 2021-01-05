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Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани

Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани Ирану удалось установить причастность 48 человек к убийству генерала
Другие страны
5 января 2021 г. 13:10
Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани
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Иран передал Интерполу запрос на поимку 48 человек в связи с убийством генерала Касема Сулеймани. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Он напомнил, что Ирану удалось установить причастность 48 человек к убийству генерала. Среди них, по его словам, официальные лица США, в том числе в Пентагоне и командовании силами США в регионе. Однако главную роль, подчеркнул Эсмаили, сыграл президент Дональд Трамп.

"Каждого из них удалось идентифицировать. Вне зависимости от того, какую роль они сыграли, Интерполу было передано "красное уведомление", - сообщил он в ходе пресс-конференции.

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