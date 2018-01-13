Иран пообещал ответить "соответствующим образом" на санкции США

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Иран заявил, что примет меры и "ответит соответствующим образом на враждебные действия США".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в субботу в заявлении на сайте МИД Ирана.

"Враждебные и незаконные действия режима Трампа по внесению Лариджани в санкционный список… пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе и являются нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США, на которые, безусловно, ИРИ ответит серьезной реакцией", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Кроме того, в сообщении МИД говорится, что решение США добавить ряд иранцев в список санкций – "всего лишь доказательство продолжающейся враждебности правительства США к великой иранской нации".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Ранее США внесли в список санкций аятоллу Садика Лариджани, главу судебной системы Ирана.