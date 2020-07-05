Иран обновил рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Иран зафиксировал новый рекорд по жертвам коронавируса с начала пандемии, за сутки скончались 163 человека.

Иран зафиксировал новый рекорд по жертвам коронавируса с начала пандемии, за сутки скончались 163 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Отметим, что прежний антирекорд был установлен 29 июня - тогда скончались 162 человека.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 560 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 163 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 240 438, жертв – 11 571. При этом на данный момент выздоровели 201 330 человек.