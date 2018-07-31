 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран назвал условие возвращения к переговорам с США

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что переговоры США с Ираном возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

    Как передает Report, об этом написал Абуталеби в Twitter.

    "Те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны выполнять и эти вещи: уважение к великой нации Ирана, сокращение боевых действий, возвращение в ядерную сделку. Возвращение в СВПД (ядерная сделка) – обязательное условие для диалога, ядерная сделка должна быть заключена", — написал Абуталеби в Twitter.

    В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил встречи с иранским президентом Хасаном Роухани без дополнительных условий. Он добавил, что желание должно исходить от Ирана, но тот вряд ли готов на подобную встречу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi